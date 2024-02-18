«Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с разницей в один мяч за 3.35.

«Реал» Мадрид после тяжелейших матчей с «Жироной» и «Лейпцигом» вряд ли будет идти со всех сил в атаку в матче с командой, которую он может победить за счёт класса. Наоборот, Карло Анчелотти наверняка проведёт ротацию и даст некоторым игрокам основного состава отдохнуть, благо уровень соперника позволяет это сделать.

«Райо Вальекано» даже в самом сильном составе вряд ли сможет претендовать здесь на успех. Да, хозяева дважды выигрывали у «сливочных» в пяти последних встречах, а предыдущую игру смогли свести вничью, причём на «Сантьяго Бернабеу». Но там подопечные Анчелотти были немного не в той форме, а сейчас они разогнались на огромной скорости и вполне могут оторваться от преследователей, чтобы утвердиться в статусе единоличного лидера. В такой ситуации «Райо Вальекано» будет сложно что-либо противопоставить именитому сопернику.

Команды, кстати, в очных битвах чаще всего побеждают соперника с минимальным преимуществом, так было дважды у «Райо Вальекано» и ещё пять раз у мадридского «Реала». Да и вообще, в этом сезоне «сливочные» очень часто переигрывают соперников ниже уровнем с преимуществом в один гол. Это было в битвах с «Лейпцигом», с «Альмерией», с «Лас-Пальмасом», и это только матчи за последний месяц. «Райо Вальекано», несмотря на то что находится за пределами топ-10 команд Примеры, пропускает не так уж много, всего 32 мяча в 24 играх, то есть чуть меньше полутора мячей за игру. Думаю, что и на этот раз «Райо Вальекано» уступит сопернику в один гол», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».