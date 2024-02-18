«Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.82.

«Лутон Таун» дома примет «Манчестер Юнайтед» в очередном туре АПЛ. В общем-то, тут нет особых вариантов в вопросе того, кто является фаворитом. Хотя я бы хозяев поля так легко со счетов не сбрасывал бы.

«Лутон Таун» в прошлом туре проиграл своему конкуренту в борьбе за выживание в АПЛ — 1:3 от «Шеффилда». Хотя сейчас позиции в таблице у них всё-таки немного различаются. «Клинки» так и идут на последней строчке. А вот «шляпники» уже поднялись на спасительное 17-е место — помогли неудачи «Эвертона».

Впрочем, подопечные Роба Эдвардса тоже приложили руку к таким успехам — до встречи с «Шеффилд Юнайтед» они шли на серии без проигрышей аж из шести игр. В том числе не проиграл «Лутон» «Ньюкаслу» (4:4) и «Брайтону» (4:0). Восемь забитых мячей в матчах с такими сильными соперниками — достойный результат!

«Манчестер Юнайтед» в последних турах тоже выступал довольно хорошо. Как раз у него серия без поражений ещё длится и насчитывает шесть встреч, только в одной из которых клуб сыграл вничью — 2:2 с «Тоттенхэмом». Последние результаты подопечные тен Хага добывали особенно уверенно, много забивая — 4:3 с «Вулверхэмптоном», 3:0 с «Вест Хэмом» и 2:1 с «Астон Виллой». Таким ходом «красные дьяволы» могут и всерьёз за еврокубки побороться. Сейчас они идут шестыми в таблице и уже отстают от ближайшего соперника с пятой строчки всего на пять баллов.

Да, в обороне всё ещё много проблем у «Юнайтед». Тут сказываются и индивидуальные ошибки Онана, и постоянно разные пары центральных защитников — следствие большого количества травм. Но зато в нападении наконец-то «МЮ» прибавил, Гарначо выступает успешно, Хойлунд начал стабильно забивать.

Думаю, в таком эмоциональном состоянии гости уверенно обыграют «Лутон Таун». Может быть, виктория «красных дьяволов» и не будет тут с сухим счётом — всё-таки «шляпники» тоже набрали неплохую форму. Но класса игроков у команды тен Хага хватит, чтобы забрать тут три очка», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».