«Лутон» — «МЮ»: прогноз Александра Елагина на игру АПЛ 18 февраля

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Лутон» — «МЮ».

Ставка: победа «Лутона» с форой (0) за 3.10.

«Хозяева идут на 17-м месте, набрав 20 очков после 23 матей. По забитым — 11-й показатель, по пропущенным — третий худший (больше пропустили только «Бёрнли» — 50 и «Шеффилд» — 60). Дома «Лутон» набрал 11 очков из 36 возможных. В предыдущем туре «Лутон» уступил «Шеффилду» на своём поле 1:3, тем самым прервав свою шестиматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 41 очко. По забитым — 11-й показатель, по пропущенным — пятый. В гостевых матчах «МЮ» в нынешнем сезоне показал пятый результат — 19 очков из 36 возможных. В предыдущем туре «Манчестер» выиграл в Бирмингеме у «Астон Виллы» 2:1.

Это будет вторая встреча соперников между собой в нынешнем сезоне. Первая прошла на «Олд Траффорд» в 12-м туре 11 ноября и закончилась победой хозяев 1:0. У «Юнайтед» продолжают лечиться Тирелл Маласиа, Антони Марсьяль, Лисандро Мартинес, Мэйсон Маунт. Под вопросом Аарон Ван-Биссака, у которого проблема с кистью руки.

У «Лутона» недоступны центральные защитники Том Локьер, Мадс Андерсен и хавбек Марвелус Накамба. В последний раз в рамках чемпионата Англии соперники встречались на «Кенилворт Роад» почти 32 года назад — 18 апреля 1992-го. Игра завершилась вничью 1:1. По итогам сезона «Лутон» вылетел из элиты, а «Юнайтед» занял второе место вслед за «Лидсом». Несмотря на то, что «Лутон» очень неплохо смотрится в последних играх, фаворитом предстоящего матча является «Манчестер Юнайтед». И всё же, думается, «Лутон» способен удивить», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».