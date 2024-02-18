СКА — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Торпедо».

Ставка: победа СКА за 1.63.

«В своём новом доме СКА примет очередного соперника. На этот раз в Санкт-Петербурге постарается проявить себя нижегородское «Торпедо».

Команда Игоря Ларионова прибыла на берега Финского залива прямо с Чёрного моря, где «торпедовцы» провели два поединка с «Сочи». 14 февраля нижегородцы уступили 2:3, а 16-го числа – 1:3. Надо признать, что эти результаты стали для поклонников команды очень неприятной неожиданностью. Да и сами хоккеисты чувствуют себя после этих поединков точно не лучшим образом. Бобби Линч, Арсений Варлаков, Сергей Гончарук и компания явно едут в город на Неве с желанием доказать, что в команде не всё так уж и плохо, как это выглядит, если смотреть на последние результаты торпедовцев.

Ну а СКА на самом большом хоккейном стадионе Европы пока только побеждает — «Сочи» (8:1), «Ладу» (2:1), «Салават Юлаев» (2:0). И всякий раз при аудитории за 20 тысяч! Марат Хайруллин, Василий Глотов, Сергей Толчинский и компания точно готовы к очередной победе.

В этом сезоне один из лидеров регулярного чемпионата всей лиги сыграет с «Торпедо» в четвёртый раз. Дважды подопечные Романа Ротенберга проигрывали нижегородцам на выезде – 3:4 и 1:3, и побеждали дома – 4:3 Б. Сейчас у питерцев больше шансов на победу, чем у гостей. И они выиграют в основное время. Но, каким бы очевидным ни казался результат этой игры, команда Игоря Ларионова бой сопернику даст и проиграет не очень крупно», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».