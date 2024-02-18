«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на встречу Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Мальорка» – «Реал Сосьедад» в 25-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.28.

«Мальорка» и «Реал Сосьедад» снова играют друг с другом. Совсем недавно эти команды играли в первом полуфинальном матче Кубка Короля. Там была ничья 0:0. С голами у «Реал Сосьедада», как мы видим в последнее время, дела обстоят просто чудовищно. Команда не может забить в чемпионате, не может забить в Лиге чемпионов, хотя моменты есть. Отсутствие Оярсабаля — это, конечно, большая проблема для нынешнего «Реал Сосьедада». Ну и видно, что команда поднаелась, сейчас уже не так здорово прессингуют. Не так здорово «Реал Сосьедад» бежит, уже 3 тура подряд он не выигрывает в чемпионате, плюс была еще кубковая игра с той же «Мальоркой», в Лиге чемпионов поражение от «ПСЖ». В общем, проблемы имеются.

Но «Реал Сосьедад» обладает хорошим молодым потенциалом команды и достаточно глубокой скамейкой, плюс появились новые футболисты в это трансферное, поэтому ротация здесь будет, безусловно, она неизбежна. И мне кажется, с обороной у «Реал Сосьедада» все в порядке. Но вот в последних матчах мы видим, что во вторых таймах где-то чуть команда провисает, поэтому на этот матч я бы предложил рассмотреть вариант «2-й тайм результативнее 1-го». У «Мальорки» этот вариант сыграл в предыдущем матче с «Райо Вальекано», у «Реал Сосьедада» в последних матчах это тоже играет – и с «Осасуной», и с тем же «Пари-Сен-Жермен». Поэтому во втором тайме здесь жду голы, а вот в первом, скорее всего, пока силенки будут, команды очень внимательно, аккуратно сыграют в обороне», — приводит слова Генича «РБ Спорт».