«Атлетик» — «Жирона»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетик» – «Жирона».

Ставка: победа «Атлетика» за 1.95.

«Матч соседей по турнирной таблице. «Атлетик» идёт в четверке, а «Жирона» недавно возглавляла турнирную таблицу чемпионата Испании. Сейчас «Жирона» несколько сбавила обороты – теряет очки, в том числе и дома. Да и от «Реала» несколько дней назад потерпела такое весьма чувствительное поражение, как говорится, по всем статьям (0:4).

«Атлетик» неплох, целостно команда проводит этот чемпионат, как никогда близка к тому, чтобы попасть в тройку призёров. Конкуренты достаточно именитые, мастеровитые клубы, но в то же время «Атлетик» играет дома, на прекрасном стадионе, есть свои лидеры, есть братья Уильямсы, которые могут многое сотворить, и я думаю, что при поддержке болельщиков хозяева всё-таки смогут обыграть «Жирону», которая сейчас находится не в лучшей форме.

Поэтому мой прогноз — на победу «Атлетика», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».