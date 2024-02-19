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«Атлетик» — «Жирона»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Атлетик» — «Жирона»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетик» – «Жирона».

Ставка: победа «Атлетика» за 1.95.

«Матч соседей по турнирной таблице. «Атлетик» идёт в четверке, а «Жирона» недавно возглавляла турнирную таблицу чемпионата Испании. Сейчас «Жирона» несколько сбавила обороты – теряет очки, в том числе и дома. Да и от «Реала» несколько дней назад потерпела такое весьма чувствительное поражение, как говорится, по всем статьям (0:4).

«Атлетик» неплох, целостно команда проводит этот чемпионат, как никогда близка к тому, чтобы попасть в тройку призёров. Конкуренты достаточно именитые, мастеровитые клубы, но в то же время «Атлетик» играет дома, на прекрасном стадионе, есть свои лидеры, есть братья Уильямсы, которые могут многое сотворить, и я думаю, что при поддержке болельщиков хозяева всё-таки смогут обыграть «Жирону», которая сейчас находится не в лучшей форме.

Испания - Примера . 25-й тур
19 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому мой прогноз — на победу «Атлетика», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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