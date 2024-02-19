«Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 2.21.

«Финишная прямая регулярного сезона дарит поклонникам хоккея одну яркую афишу за другой. На этот раз в Магнитогорске встретятся «Металлург» и казанский «Ак Барс».

Причём совсем недавно, а именно 15 февраля, команды играли в столице Татарстана и подопечные Зинэтулы Билялетдинова взяли тогда верх – 2:1. При помощи точных бросков Семёна Кошелева и Александра Радулова. А у «Магнитики» в той встрече единственный гол в активе Никиты Михайлиса. После этого «Ак Барс» соперничал в Москве со «Спартаком», а команда Андрея Разина гостила в Омске. И сыграли они диаметрально противоположно.

«Металлурги» уступили «ястребам» 0:3, а «белые барсы» обыграли «гладиаторов» 3:0. С дублем Семёна Кошелева и «сухарём» Амира Мифтахова. Отметим и шайбу Кирилла Петрова.

В общем, «Ак Барс» едет в Магнитогорск с отличным настроением. Ниже и выше четвёртого места (80 очков в 64 матчах) подопечные Зинэтулы Билялетдинова уже вряд ли подвинутся, а вот хозяевам есть что терять. Они борются за первое место на «Востоке» с «Авангардом» (87 очков в 64 играх).

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Думается, что менее обременённые турнирными задачами гости воспользуются ситуацией и второй раз подряд обыграют команду Андрея Разина. На этот раз за пределами трёх периодов», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».