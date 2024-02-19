«Металлург» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ 19 февраля, какой прогноз

19 февраля состоится матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 2.14, шансы казанцев оценили коэффициентом 2.90. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.92.

Аналитики считают, что встреча «Металлург» — «Ак Барс» не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.64, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.40. Ставки на победу магнитогорцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.69. Если казанцы выиграют матч, сыграет коэффициент 2.17.

Подопечные Разина занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 87 очков. Клуб выиграл 40 из 64 встреч и гарантировал себе участие в плей-офф. Магнитогорцы стабильно выступают дома. Они победили в 22 из 30 матчей.

В последних пяти встречах «лисы» показали слабый результат. Они выиграли у «Авангарда» (4:3 ОТ) и «Адмирала» (5:1), а кроме «ястребов», уступили московскому «Динамо» (3:4 Б) и «Ак Барсу» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Казанцы после 64 матчей набрали 80 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Они провели на выезде 33 встречи и одержали 15 побед. «Барсы» уже гарантировали себе участие в плей-офф.