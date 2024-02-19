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«Динамо» М — «Салават Юлаев»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Москве

«Динамо» М — «Салават Юлаев»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Москве
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.73.

«В Петровском парке московское «Динамо» примет уфимский «Салават Юлаев». Обе команды провели в субботу гостевые матчи.

Подопечные Алексея Кудашова показали открытую игру в Балашихе и нанесли «Витязю» поражение со счётом 6:3. При этом Никита Гусев, Джордан Уил и Егор Петухов сделали дубли, а их команда продолжает бороться за первое место в Западной конференции — 90 очков в 64 матчах и текущая вторая строчка. Кстати, эта победа стала для бело-голубых 42-й в регулярке и пятой подряд. До этого в КХЛ динамовцы по ходу регулярного сезона суммарно столько не выигрывали.

А вот Виктор Козлов и его команда в субботу всухую проиграли в Ярославле «Локомотиву» 0:3. Но всё же уфимцы ещё могут сменить своё третье место в Восточной конференции на второе. Сейчас у «СЮ» 85 баллов после 64 матчей и отставание от «Металлурга» всего на два очка.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
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П1
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П2

Другой вопрос, что хозяева сейчас на ходу и сбавлять не собираются. Да, гости окажут москвичам максимально возможное сопротивление, но вряд ли сумеют их остановить. Самый вероятный результат — победа бело-голубых в овертайме или по буллитам», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

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