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«Атлетик» — «Жирона»: во сколько начало матча Примеры, где смотреть и какой прогноз

«Атлетик» — «Жирона»: во сколько начало матча Примеры, где смотреть и какой прогноз
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19 февраля состоится матч 25-го тура Примеры «Атлетик» — «Жирона». Начало игры — в 23:00 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на ОККО.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу басков можно с коэффициентом 1.95. Успех каталонцев оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Букмекеры уверены, что матч «Атлетик» — «Жирона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

«Атлетик» пребывает на подъёме. Поистине прекрасное влияние оказало на него возвращение Эрнесто Вальверде.
В последних 13 встречах в чемпионате Испании клуб из Бильбао уступил только «Валенсии» (0:1). Также он сыграл вничью как раз с «Жироной» (1:1), «Гранадой» (1:1), «Кадисом» (0:0) и «Альмерией» (0:0). Примечательно, что во всех пяти матчах подопечные Вальверде выступали на выезде.

Испания - Примера . 25-й тур
19 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жирона» проводит лучший сезон за всю историю существования. Каталонцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

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