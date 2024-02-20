«Интер» — «Атлетико»: фрибет до 30 тысяч рублей к матчу Лиги чемпионов

20 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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«Интер» не знает поражений уже 19 матчей кряду в Серии А. Ничьих при этом всего три. Причём в двух из трёх случаев потеряли очки «нерадзурри» на выезде. Кроме того, недавно они выиграли Суперкубок Италии. В полуфинале «змеи» разгромили «Лацио» (3:0), а в финале победили «Наполи» (1:0).

«Атлетико» менее стабилен, чем «Интер». Он располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридцы выиграли только 6 из 12 последних матчей в первенстве. Вничью они сыграли с «Хетафе» (3:3) и «Реалом» (1:1), а уступили «Барселоне» (0:1), «Атлетику» из Бильбао (0:2), «Жироне» (3:4) и «Севилье» (0:1).

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