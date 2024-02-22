ЦСКА – «Сибирь»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Москве

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Сибирь».

Ставка: победа «Сибири» в матче за 2.95.

«Армейцы у себя дома будут моделировать матчи на выбывание с уже немотивированной новосибирской «Сибирью».

Совсем недавно, 19 февраля, красно-синие играли с другим немотивированным соперником. И уступили. А оппонентом был подмосковный «Витязь». Шайбы Максима Мамина, заброшенной за 24 секунды до финальной сирены оказалось явно недостаточно, чтобы зацепиться хотя бы за «овертайм» — 1:2. Что это было? Очередной прагматизм команды Сергея Фёдорова или же что-то серьёзное, мы можем узнать после этого матча. С другой стороны, седьмое место на Западе от красно-синих уже никуда не уйдёт. Наверное, с этим тоже связаны последние результаты столичного клуба.

«Сибирь» же 20 февраля принимала в Новосибирске тольяттинскую «Ладу». И уже в статусе официального «не участника» «плей-офф» одержала «сухую» победу 3:0. Артём Михеев, Георгий Белоусов и Владимир Бутузов забросили по шайбе. А Антон Красоткин заработал «сухарь». И, наверное, новосибирцы едут в Москву абсолютно без всякого напряжения и ответственности за результат. И почему бы гостям не взять реванш у хозяев за домашнее октябрьское поражение 3:6?

Скорее всего, игра получится не слишком результативной и дело может дойти даже до буллитов. А там успех будет сопутствовать «Сибири», — приводит слова Плющева «Всепроспорт».