«Динамо» Мн — СКА: дата матча КХЛ, какие прогнозы и ставки, кто победит

23 февраля состоится матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.79, шансы минчан оценили в 3.62. Ничья в основное время доступна за 4.30.

Аналитики считают, что встреча «Динамо» Минск — СКА не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.72. Ставки на победу петербуржцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.48. Если выиграют минчане, сыграет коэффициент 2.65.

Подопечные Дмитрия Квартальнова занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 67 очков. Клуб выиграл 31 из 66 встреч и гарантировал себе участие в плей-офф. Минчане неплохо выступают дома. Они победили в 16 из 33 матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 февраля 2024, пятница. 19:30 МСК Динамо Мн Минск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Петербуржцы после 66 матчей набрали 93 очка и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. Они провели на выезде 32 встречи и одержали 21 победу. Петербуржцы хотят выиграть Кубок Континента, о чём заявил наставник СКА.