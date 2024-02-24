«Бавария» — «Лейпциг»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Германии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг».

Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.80.

«Бавария» примет дома «Лейпциг» в 23 туре чемпионата Германии. Мюнхенцы сейчас в сложном положении находятся, они впервые с 2015 года три раза подряд проиграли в официальных матчах. Клуб уже отстаёт от «Байера» на восемь очков. Уже было объявлено о том, что Томас Тухель покинет команду по итогам сезона. В общем, положение в Мюнхене критическое.

Естественно, обыгрывать «Лейпциг» «Баварии» сейчас нужно. Но настолько сейчас проблемная команда, что уверенности в этой победе, конечно, нет. Потому что и соперник сильный, и плюс очень неудобный. Это уже четвертая игра Тухеля как тренера «Баварии» против «Лейпцига» Марко Розе – в конце прошлого сезона играли, в Суперкубке и в первом круге этого розыгрыша. И в трех случаях «Бавария» не выигрывала — дважды проиграла и один раз сыграла вничью. Причём команда дважды проиграла дома, в обоих случаях пропускала по три мяча. Поэтому у меня уверенности в «Баварии» сейчас нет.

«Лейпциг борется за попадание в зону Лиги чемпионов. Клуб сейчас выходит на более стабильный уровень по результатам после провала, который случился в первых матчах после паузы. При этом, «РБ» старается игру контролировать и старается и надёжно защищаться, убегает в быстрые атаки. Я думаю, что Розе на это ставку и сделает в завтрашнем матче. И «Лейпциг» может быть очень неудобным соперником для «Баварии». Он таким и является.

В матче первого круга «Лейпциг» ввёл 2:0, но преимущество во втором тайме упустил. В итоге сыграли вничью. Я не рискну здесь ставить на исход. Поэтому, наверное, попытаюсь спрогнозировать угловые — общий тотал корнеров больше 9.5 с коэффициентом 1.80. Мне кажется, должна пройти такая ставка. Потому что «Бавария» будет атаковать, естественно, яростно и большим числом игроков.

У мюнхенцев это последний шанс побороться за чемпионство. Если они завтра не выиграют, то, скорее всего, все закончится. Но на исход, повторюсь, все равно не рискую давать прогноз. Поэтому возьму угловые. Команда Тухеля будет атаковать много и будет зарабатывать угловых. «Лейпциг» тоже может зарабатывать их, убегая в быстрые атаки, напрягая соперника и заставляя его возвращаться в защиту», — приводит слова Керимова «Всепроспорт».