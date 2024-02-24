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Бруно Каппелоцца – Вадим Немков: прямая трансляция, время начала, кто фаворит

Бруно Каппелоцца – Вадим Немков: прямая трансляция, время начала, кто фаворит
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В ночь с 24 на 25 февраля в Эр-Рияде на «Кингдом Арене» состоится турнир «PFL против Bellator». В одном из его поединков бразилец Бруно Каппелоцца подерётся с россиянином Вадимом Немковым. Начало боя — не ранее 2:00 мск.

Посмотреть трансляцию поединка Каппелоцца — Немков можно на платформе «OKKO».

PFL 2024. PFL vs. Bellator, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Бруно Каппелоцца - Вадим Немков
25 февраля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Бруно Каппелоцца
Не началось
Вадим Немков

Эксперты считают фаворитом Немкова и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.15. Шансы Каппелоццы оценили в 5.45. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 70.0.

Аналитики считают, что бой Бруно Каппелоцца – Вадим Немков не дойдёт до судейского решения: тотал больше 2.5 раунда оценён в 2.75, а тотал меньше 2.5 раунда – в 1.40.

Немков на порядок сильнее:
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Бруно Каппелоцца — Вадим Немков. Ученик Емельяненко нашёл новое развлечение
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