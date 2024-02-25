«Милан» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Милан» — «Аталанта».

Ставка: победа «Милана» за 2.38.

«Милан» сыграет с «Аталантой» в рамках 26-го тура Серии А. Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро»

Разъярённый «Милан» сносит всё на своем пути. Вот только «Монца» смогла его сенсационно остановить. Команда Стефано Пиоли не проигрывала в Серии А с 9 декабря прошлого года. И тогда, кстати, соперником была всё та же «Аталанта». И снова у команды из Бергамо есть шанс остановить миланцев.

При этом в домашних битвах «Милан» не проигрывает в Серии А с начала декабря, да и вообще в последних турах в большинстве случаев «россонери» побеждают. В команду вернулся тот, благодаря кому они становились чемпионами, пусть и не в качестве футболиста, а в виде технического директора. Речь идет про Златана Ибрагимовича. Действительно, будто настоящий победоносец. По количеству очков в домашних играх «Милан», кстати, идет четвёртым.

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«Аталанта» наконец набрала сумасшедший ход. Команда выиграла семь матчей из последних семи во всех турнирах. И в текущем году «богиня» поражений не знает. Хотя топ-соперников на пути у неё практически не было: разве что тот же «Милан», но это был кубок страны, да «Рома», правда, там зафиксирована ничья. Но нынешний матч кажется совершенно другой историей.

В гостях «Аталанта» играет не столь уверенно, как дома, набрав лишь 14 очков в 11 играх. Среди команд Серии А она занимает седьмую строчку по данному показателю. Вряд ли это выглядит угрозой для «Милана» в преддверии очной встречи.

Вообще, «Аталанта», наверное, один из самых неудобных соперников для команды Пиоли. Поражение в декабре, а позже и вылет из Кубка Италии произошёл именно из-за «богини». Но кажется, что теперь для «россонери» пришла очередь поквитаться с соперником», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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