«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на финал Кубка лиги 25 февраля

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на финал Кубка лиги «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.15.

«Финал Кубка английской лиги, интересное противостояние — причём я бы здесь акцентировал внимание на тренерах. Юрген Клопп уже объявил о том, что он уходит по окончании сезона. Я думаю, что для команды это очень серьёзная мотивация. Уйти он должен с титулом. Здесь самая короткая дорога к титулу. Что будет там дальше, в чемпионате, – это другой вопрос совершенно. Здесь один матч, и футболисты, думаю, прекрасно понимают, что его надо провести на максималках, постараться порадовать своего тренера.

Я не сомневаюсь в искренности игроков «Ливерпуля», в том, что они действительно хотят это сделать, и в том, что они действительно, скажем так, несколько разочарованы решением Клоппа уйти. С другой стороны, они, наверное, должны как следует отблагодарить его за эти годы работы.

«Челси», с моей точки зрения, команда нестабильная, не очень управляемая своим тренером. Поэтому я думаю, что «Ливерпуль», конечно, здесь фаворит. 2.15 — победа чистая «Ливерпуля» в основное время. Я думаю, что это очень хорошая ставка», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».