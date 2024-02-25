«Реал» Мадрид — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Примеры «Реал» Мадрид – «Севилья».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.80.

«Реал» рвётся к очередному титулу чемпиона Испании. «Севилья» борется за выживание, что довольно-таки странно, ведь не так давно выигрывала Лигу Европы, всё время была в лидерах в своём чемпионата, а сейчас борется, как говорится, за выживание. Прямо какой-то парадокс.

Плюс ожидается интересное противостояние «Реала» и Серхио Рамоса. Состав «Реала», конечно, посильнее и будет выглядеть получше, плюс скамейка неплохая. Будем надеяться, что Беллингем уже сможет восстановиться к этой игре, поэтому тут «Реал» безусловный фаворит. Тем более «Реалу» необходимы три очка, чтобы упрочить своё лидерство. В общем, не сомневаюсь в победе «Реала» и не удивлюсь, если эта победа будет уверенной, мяча в два, а то и в три», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».