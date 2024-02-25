«Реал» Мадрид — «Севилья»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Севилья».

Ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 1.67.

«Реал» принимает «Севилью» в матче 26 тура чемпионата Испании. Команды сыграют на «Сантьяго Бернабеу».

Мадридский «Реал» допустил совершенно нелепую осечку в прошлом туре, когда не смог обыграть «Райо Вальекано» и увеличить отрыв от «Жироны». Но последняя умудрилась вообще свой матч проиграть и, скорее всего, завершила борьбу за титул. Этим непременно постараются воспользоваться «сливочные», ведь уже сейчас между первым и вторым местом шесть очков отрыва, а уже в ближайшие выходные он может вырасти до девяти.

«Севилья», хотя и проводит жуткий сезон и не похожа сама на себя, немного всё же подправила свое положение в турнирной таблице. Видимо, подопечным Флореса совсем не хочется в Сегунду. И соперники, кстати, были далеко не аутсайдеры. Был повержен на выезде тот же «Райо Вальекано», а дома обыгран мадридский «Атлетико. Кроме того, севильцы еще сыграли вничью с «Валенсией» и «Осасуной». Хотя всё это особо не обезопасило «нервионцев» от возможного вылета: идущий на 18-й строчке «Кадис» опережает «Севилью» всего на семь очков, а матчей предстоит сыграть еще много.

Тем не менее, особых шансов у «Севильи» в поединке с «Реалом» я не вижу. Мадридцы могут, конечно, потерять очки в отдельно взятом матче, но сейчас у них нет кризиса, чтобы делать это во втором туре подряд. Тем более, на «Сантьяго Бернабеу». И в родных стенах мадридцы не только чрезвычайно сильны, чего только стоит недавний разгром «Жироны», но и много забивают. «Барселона», «Атлетико» и «Вильярреал», как и сами жиронцы, соврать не дадут», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».