Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Боруссия» Д — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги

«Боруссия» Д — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Хоффенхайм».

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.76.

«Матч Бундеслиги, который имеет однозначный абсолютно окрас. Дортмундской «Боруссии» сейчас надо выигрывать все игры, даже, в общем-то, неважно — дома или в гостях. Но в данном случае они будут играть дома, поддержка стадиона обеспечена. Да, мы знаем, что у «Боруссии» бывают осечки в таких ситуациях. И последний матч прошлого сезона против «Майнца» это ярко подсветил. Но я думаю, что сейчас команда, тем более после достаточно неплохого матча в Голландии в Лиге чемпионов, должна быть в хорошем настроении и должна, в общем, довольно раскрепощённо сыграть.

«Хоффенхайм» — команда, которая не очень-то отличается классом в этом сезоне. Там, скорее, спорадические какие-то всполохи, за счёт которых они набирают очки. Но против «Дортмунда» в Дортмунде, на самом большом стадионе Германии, не думаю, что «Хоффенхайм» может сдюжить.

Германия - Бундеслига . 23-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Хоффенхайм
Зинсхайм
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому мой вариант — это победа «Боруссии» с форой (-1). Коэффициент не очень большой – 1.76, но я думаю, что это лучшая ставка, тем более она подразумевает расход, если «Боруссия» выиграет в один мяч», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android