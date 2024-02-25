«Боруссия» Д — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Хоффенхайм».

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.76.

«Матч Бундеслиги, который имеет однозначный абсолютно окрас. Дортмундской «Боруссии» сейчас надо выигрывать все игры, даже, в общем-то, неважно — дома или в гостях. Но в данном случае они будут играть дома, поддержка стадиона обеспечена. Да, мы знаем, что у «Боруссии» бывают осечки в таких ситуациях. И последний матч прошлого сезона против «Майнца» это ярко подсветил. Но я думаю, что сейчас команда, тем более после достаточно неплохого матча в Голландии в Лиге чемпионов, должна быть в хорошем настроении и должна, в общем, довольно раскрепощённо сыграть.

«Хоффенхайм» — команда, которая не очень-то отличается классом в этом сезоне. Там, скорее, спорадические какие-то всполохи, за счёт которых они набирают очки. Но против «Дортмунда» в Дортмунде, на самом большом стадионе Германии, не думаю, что «Хоффенхайм» может сдюжить.

Поэтому мой вариант — это победа «Боруссии» с форой (-1). Коэффициент не очень большой – 1.76, но я думаю, что это лучшая ставка, тем более она подразумевает расход, если «Боруссия» выиграет в один мяч», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».