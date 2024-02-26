«Динамо» Москва — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – ЦСКА.

Ставка: победа «Динамо» за 2.65.

«Календарь подарил столичным любителям хоккея прекрасный шанс проводить регулярку солидным зрелищем – «Динамо» — ЦСКА. К тому же бело-голубым победа очень нужна, чтобы остаться на первом месте не только на Западе, но и во всей КХЛ. Что перед плей-офф имеет важное значение. Бело-голубым надо взять верх в своём поединке. Даже так, как это они сделали в субботу в Петровском парке в противостоянии с «Адмиралом». Тогда подопечные Алексея Кудашова довели дело до дополнительного периода, и там разобрался Джордан Уил – 4:3. Также шайбы у команды забросили Бреннан Менелл, Егор Мартынов и Дмитрий Рашевский. Ну а Никита Гусев установил в той игре рекорд результативности по очкам в регулярном чемпионате.

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Ну а что же ЦСКА? «Армейцы» 24 февраля переиграли в Нижнем Новгороде «Торпедо» 2:1 с точными бросками Максима Соркина и Егора Брютова и поднялись на шестое место на Западе, как раз обойдя нижегородцев. Теперь команда Сергея Фёдорова может получить в соперники в стартовом раунде Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» или же СКА, что для действующего чемпиона лиги абсолютно всё равно. В том плане, что хрен редьки не слаще. И я не думаю, что они будут убиваться в поединке со своими земляками.

К тому же «Динамо» в этом сезоне уже трижды побеждало ЦСКА в трёх матчах. Выиграет и в четвёртом», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

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