«Динамо» М — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ 26 февраля, кто фаворит, ставки и прогнозы

26 февраля состоится матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.17, шансы армейцев оценили в 2.74. Ничья в основное время доступна за 4.15.

Аналитики считают, что встреча «Динамо» Москва — ЦСКА не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.08, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.74. Ставки на победу бело-голубых с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.74. Если красно-синие выиграют матч, сыграет коэффициент 2.09.

Подопечные Кудашова занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 96 очков. Клуб выиграл 45 из 67 встреч и претендует на Кубок Континента, поэтому будет предельно мотивирован в московском дерби.

Главный тренер армейцев после победы в интервью рассказал, что команда готова к походу за третьим Кубком Гагарина подряд и не выбирает соперника в плей-офф. Подопечные Фёдорова после 67 матчей набрали 75 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Они одержали 34 победы.