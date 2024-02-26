«Металлург» Магнитогорск — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.18.

«В заключительный день регулярного сезона у болельщиков в Магнитогорске есть отличная возможность увидеть классный хоккей в противостоянии «Металлург» — «Авангард». И эта игра станет поединком за первое место в Восточной конференции! Согласитесь, хоккеистам есть над чем подумать. Ну а для зрителей это дополнительная интрига.

Подопечные Андрея Разина опережают команду Михаила Кравца на один балл. 24 февраля «Магнитка» дома принимала подмосковный «Витязь» и одержала очень непростую победу – 2:1. Шайбы Артёма Минулина и Егора Яковлева даже сделали её волевой. Теперь надо не проиграть в основное время омичам и готовиться к плей-офф.

Ну а «ястребы» в субботу проиграли по буллитам в Челябинске «Трактору» 2:3. Точные броски Томаша Юрчо и Николая Прохоркина принесли им только одно очко. И для того, чтобы стать лучшей командой по итогам регулярки на Востоке, им надо обыгрывать хозяев, не выходя за три периода. 17 февраля в Омске «Авангард» довольно уверенно одолел «Металлург» (3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Эта игра станет шестой между принципиальными оппонентами в «гладком» чемпионате. У сибиряков три победы, у уральцев две. В Магнитогорске команды по разу обыграли друг друга. Сейчас тоже выиграют гости. Но только в овертайме или в серии буллитов, что не позволит им опередить хозяев в турнирной таблице», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».