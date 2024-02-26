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«Жирона» — «Райо Вальекано»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Жирона» — «Райо Вальекано»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Примеры «Жирона» – «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Жироны» за 1.65.

«Жирона» в двух последних турах проиграла, пропустив при этом аж семь мячей – четыре от «Реала» и три от «Атлетика» из Бильбао. Эти две неудачи не помешали команде остаться на второй позиции в чемпионате Испании. Если так и дальше будет выступать команда, она вряд ли останется на втором месте. «Жирона» не прочь поиграть в Лиге чемпионов, поэтому говорить ни о чём, кроме как о победе в предстоящем матче с «Райо Вальекано», не приходится.

«Жирона» играет дома, болельщики соскучились по победам после той серии, которая позволила команде лидировать в чемпионате. «Райо Вальекано» идёт в чемпионате на 14-м месте, команда из четырёх последних игр проиграла трижды, причём с одинаковым счётом 1:2. Ничуть не удивлюсь, если такой счёт будет и в предстоящем поединке не в пользу гостей. Моя ставка – на победу «Жироны», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

Испания - Примера . 26-й тур
26 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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