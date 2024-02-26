«Жирона» — «Райо Вальекано»: во сколько начало матча Примеры, где смотреть и какой прогноз

26 февраля состоится матч 26-го тура Примеры «Жирона» — «Райо Вальекано». Начало — в 23:00 мск. Прямую трансляцию можно посмотреть на Оккo.

Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-красных можно с коэффициентом 1.63. Шансы «молний» оцениваются в 2.25. На ничью дают коэффициент 4.20.

Аналитики считают, что матч «Жирона» — «Райо Вальекано» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

«Жирона» последнюю встречу Ла Лиги проиграла на выезде «Атлетику» (2:3). В двух последних матчах Примеры «Жирона» пропустила семь мячей. После 25 туров Ла Лиги бело-красные находятся на втором месте в турнирной таблице, набрав 56 очков. За это время подопечные Мичела потерпели всего лишь три поражения. Они отлично выступают на домашнем стадионе, проиграв только 1 из 12 встреч. При этом на своём поле каталонцы забили 30 мячей, пропустив семь.

«Райо Вальекано» в минувшем туре чемпионата Испании дома сыграл вничью с мадридским «Реалом» (1:1). Ничейный результат с лидером чемпионата скорее исключение, ведь на протяжении всего сезона «молнии» выглядят слабо. Их безвыигрышная серия насчитывает шесть матчей. «Райо Вальекано» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Примеры, набрав 25 очков. Команда выиграла всего лишь пять матчей, потерпев 10 поражений. С такими результатами хорошо бы закрепиться в середине, ведь от зоны вылета «пчёл» отделяют восемь очков.