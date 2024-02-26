«Рома» — «Торино»: когда матч Серии А, кто фаворит, ставки и коэффициенты

26 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Торино». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.97. Успех туринцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Аналитики считают, что матч «Рома» — «Торино» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

В последних пяти турах в чемпионате Италии «Рома» уступила только лидирующему «Интеру» (2:4). Победила она «Верону» (2:1), «Салернитану» (2:1), «Кальяри» (4:0) и «Фрозиноне» (3:0). Также римляне недавно добыли путёвку в 1/8 финала Лиги Европы, победив в ответном матче «Фейеноорд» (1:1, по пенальти 4:2).

«Торино» в последних девяти матчах в Серии А победил только переживающий трудные времена «Наполи» (3:0), занимающий предпоследнее место в турнирной таблице «Кальяри» (2:1) и пребывающий в чёрной полосе «Лечче» (2:0). Также он сыграл вничью с «Удинезе» (1:1), «Дженоа» (0:0), «Салернитаной» (0:0) и «Сассуоло» (1:1).

Уступили туринцы «Фиорентине» (0:1) и «Лацио» (0:2). Они расположились на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от занимающей шестое место «Ромы» составляет пять очков.