«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: когда матч Кубка Испании, кто фаворит, прогнозы

27 февраля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Мальорка». Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.67. Успех красно-чёрных оценён экспертами в 6.70, а ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекеры уверены, что матч «Реал Сосьедад» — «Мальорка» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе забьют» можно за 2.65.

Первая игра закончилась вничью — 0:0. «Реал Сосьедад» очень классно начал сезон, но из-за травм и кадровых потерь в целом его настиг спад. В последних 10 матчах в чемпионате Испании бело-голубые победили только «Сельту» (1:0) и как раз «Мальорку» (2:1). Также они пять раз сыграли вничью, а уступили «Атлетику» из Бильбао (1:2), «Осасуне» (0:1) и «Вильярреалу» (1:3).

«Мальорка», в свою очередь, располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от занимающего шестую строчку «Реала Сосьедад» составляет 16 очков. Отрыв от идущего в зоне вылета «Кадиса» значительно меньше.