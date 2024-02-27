«Лутон» — «Манчестер Сити»: фрибет до 30 тысяч рублей к матчу Кубка Англии

27 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Лутон» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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«Шляпники» сконцентрированы на борьбе за выживание в АПЛ. Они располагаются на 18-й строчке в турнирной таблице первенства. Отставание от занимающего спасительное 17-е место «Эвертона» составляет всего одно очко. «Ириски» провели на один матч больше, но не стоит забывать, что с них сняли 10 очков за нарушение финансовых правил.

У «Манчестер Сити» показатели гораздо лучше. Он занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ и отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» всего на одно очко. При этом горожане преуспевают и в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала они уверенно победили «Копенгаген» (3:1).

В АПЛ «горожане» не знают поражений уже в 11 турах кряду. Ничьих у них при этом только две — с «Кристал Пэлас» (2:2) и с «Челси» (1:1). Правда, в последних двух турах с «Брентфордом» и «Борнмутом» подопечные Гвардиолы выиграли с минимальным перевесом (в обоих случаях 1:0).

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