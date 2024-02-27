«Лутон» — «Ман Сити»: получи бонус до 30 тысяч рублей к матчу Кубка Англии!

27 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Лутон» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

«Шляпники» сконцентрированы на борьбе за выживание в АПЛ. Они располагаются на 18-й строчке в турнирной таблице первенства. Отставание от занимающего спасительное 17-е место «Эвертона» составляет одно очко. «Ириски» провели на один матч больше, но не стоит забывать, что с них сняли 10 очков за нарушение финансовых правил.

У «Манчестер Сити» показатели гораздо лучше. Он занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет всего одно очко. При этом горожане преуспевают в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала они уверенно победили «Копенгаген» (3:1).

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