«Лутон» – «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч Кубка Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лутон» – «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Англии сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 за 1.72.

«Манчестер Сити» продолжает удивлять победами со скромным счетами. Но у меня есть ощущение, что Гвардиола ставил задачу – понадежнее сыграть в обороне. Был момент, когда стали регулярно пропускать, сейчас этот процесс отладили. Но, думаю, в кубковой игре может прорвать. Играют с очень веселым «Лутоном», у которого тяжелейший календарь. Буквально каждые несколько дней игра с грандом. Выстоять будет сложно. Но «Лутон» точно будет иметь моменты. Команда веселая, где-то даже авантюрная.

Я посмотрел, вроде бы смешанный состав будет у «Ман Сити», но Холанда, Де Брейне, Доку Гвардиола должен выпустить. Поэтому жду голов от «Сити» и победы. «Лутон» уже подустал – подряд «МЮ», «Ливерпуль», а теперь и «Сити».

Ставлю на победу «Манчестера» через тотал больше 2,5. В декабре команды встречались здесь же, «Лутон» повел, но уступил 1:2. Вполне может повториться такая история», — приводит слова Титова «РБ Спорт».