«Лутон» — «Ман Сити»: дата матча Кубка Англии, кто пройдёт дальше, ставки

27 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Лутон» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.32. Успех «шляпников» оценён в 8.70. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Аналитики уверены, что матч «Лутон» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.69. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

На предыдущих стадиях турнира «Лутон» не без удачи прошёл «Болтон» (0:0 и 2:1) и «Эвертон» (2:1).

Из Кубка лиги подопечные Роба Эдвардса вылетели, уступив на стадии 1/16 финала середняку третьего по значимости дивизиона страны — «Эксетер Сити» (0:1).

«Шляпники» сконцентрированы на борьбе за выживание в АПЛ. Они располагаются на 18-й строчке в турнирной таблице первенства. Отставание от занимающего спасительное, 17-е место «Эвертона» составляет одно очко. «Ириски» провели на один матч больше, но не стоит забывать, что с них сняли 10 очков за нарушение финансовых правил.

У «Манчестер Сити» показатели гораздо лучше. Он занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет всего одно очко. При этом горожане преуспевают в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала они уверенно победили «Копенгаген» (3:1).

В АПЛ «горожане» не знают поражений уже 11 туров кряду. Ничьих при этом только две — с «Кристал Пэлас» (2:2) и «Челси» (1:1). Единственное — в последних двух турах с «Брентфордом» и «Борнмутом» подопечные Гвардиолы выиграли с минимальным перевесом (в обоих случаях 1:0).