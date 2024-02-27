«Борнмут» — «Лестер»: когда матч Кубка Англии, какие прогнозы и ставки

27 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Борнмут» — «Лестер». Начало – в 22:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «вишен» можно с коэффициентом 1.72. Успех «лис» оценивается в 4.30. На ничью дают коэффициент 4.10.

Аналитики считают, что игра «Борнмут» — «Лестер» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют «вишни», сыграет коэффициент 1.11. Гол «лис» доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

В текущем розыгрыше АПЛ «Борнмут» находится в середине турнирной таблицы и вряд ли включится в борьбу за место в еврокубках. Ираола старается переломить ситуацию, и в некоторых играх его подопечные смотрятся организованно. Только от испанского специалиста ждали большего, а результата пока нет.

«Лестер» в текущем сезоне приятно удивляет высоким качеством игры. Команда под руководством Энцо Марески умело прессингует, создаёт много опасных моментов и надёжно обороняется. «Лисы» в этом сезоне Чемпионшипа находятся на первом месте и пока успешно выполняют задачу по возвращению в АПЛ.