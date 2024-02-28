«Интер» — «Аталанта»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Серии А

Известный журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Аталанта».

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 2.08.

«Матч перенесённый, и это важно, поскольку «Интер» и «Аталанта» столкнулись с очень сложным календарём.

Плотный график «Аталанты» заставляет Гасперини задуматься о ротации, тем более что в игре против «Милана» получил повреждение Скальвини. Также неубедительно выглядели против «Милана» форварды «Аталанты» Де Кетеларе и Миранчук, которые остались без мяча, и одного из них заменили в начале второго тайма. Но Лукман и особенно Скамакка, которые вышли на замену, сыграли ещё менее убедительно, поэтому мы не знаем, с какой линией атаки сыграет Гасперини против «Интера».

Что касается «нерадзурри», то у них по-прежнему проблемы с травмированными. Чалханоглу восстановится только к матчу Лиги чемпионов, по поводу Тюрама сроки восстановления пока неизвестны, Ачерби поправляется, но вряд ли выйдет против «Аталанты». Их заменят резервисты, но Симоне Индзаги понимает, что «Аталанта» гораздо более серьёзный соперник, чем «Лечче», который был бит «Интером» 0:4, при этом сыграл «Интер» полусоставом, но резервисты не подвели, а Лаутаро Мартинес даже оформил дубль в той игре.

«Интер» крайне неудобный соперник для «Аталанты», последний раз бергамаски побеждали «Интер» на «Сан-Сиро» аж 10 лет назад. «Интер» сейчас на ходу и серия «нерадзурри» впечатляет, поэтому предлагаю вариант победы «Интера» с форой (-1). И предлагаю вариант, что в этой встрече будет пенальти, поскольку часто эти команды сталкиваются с ситуацией, когда именно 11-метровый решает исход встречи», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».