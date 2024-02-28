«Интер» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Интер» — «Аталанта».

Ставка: победа «Интера» за 1.68.

«Интер» сыграет с «Аталантой» в очередном туре итальянского чемпионата. Я тут отдаю предпочтение миланцам. Хотя не думаю, что бергмаски легко дадут себя обыграть.

«Интер» выступает просто отлично. Клуб идёт на длинной серии побед – уже давно не было спорных матчей, в которых кто-то сомневался бы в выигрыше миланцев. Последнюю неудачу подопечные Индзаги потерпели в противостоянии с «Болоньей» в середине декабря в Кубке (1:2). Почти во всех остальных встречах «Интер» выигрывал, в том числе у сильных соперников – 3:0 с «Лацио», а также 1:0 с «Наполи», с «Фиорентиной» и с «Ювентусом».

В последних встречах команда из Милана ещё и начала громить своих соперников – 4:2 с «Ромой», а также 4:0 с «Салернитаной» и с «Лечче». Лаутаро бьёт все свои рекорды – аргентинец находится в отличной форме. Также подопечные Индзаги обыграли на прошлой неделе «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ – 1:0. Думаю, в еврокубке снова команда может дойти как минимум до финала. В Серии А она уже давно лидирует, сейчас ещё и отрывается от преследователей.

«Аталанта» тоже выступает довольно неплохо. Конечно, не так хорошо, как «Интер». Но клуб всё равно претендует на высокие позиции в Серии А – сейчас он идёт пятым и отстаёт от «Болоньи» со строчки выше на два очка. И, учитывая последние игры команды Гасперини, она действительно может финишировать в топ-4. Клуб идёт на серии без проигрышей. В прошлом туре он ещё дал бой «Милану» и не проиграл – 1:1.

Я уверен в том, что «Интер» не добудет очередную победу с четырьмя забитыми голами. «Аталанта» — крепкий коллектив, который уже доказал, что способен бороться за очки с любым соперником в Серии А. Так что миланцам будет тут тяжело. Но всё же я больше верю в успех хозяев поля, являющихся, без преувеличений, одной из сильнейших команд Европы», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».