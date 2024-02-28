«Интер» — «Аталанта»: когда матч Серии А, во сколько начало, прогнозы и ставки

28 февраля состоится матч 21-го тура Серии А «Интер» — «Аталанта». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.64. Шансы бергамасков оцениваются в 5.05. На ничью дают коэффициент 4.10.

Аналитики считают, что матч «Интер» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.79.

«Нерадзурри» очень уверенно идут к титулу. Команда находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 66 очков в 25 матчах, а уступила она всего в одной встрече. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Интер» провёл 12 игр, в которых одержал 10 побед.

«Аталанта» последний раз в Серии А проиграла матч в декабре («Болонье» 0:1) и с тех пор только наращивает обороты. Бергамаски находятся на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, набрав 46 очков. Тем не менее на выезде подопечные Гасперини нестабильны. Клуб провёл в гостях 12 матчей, в которых одержал четыре победы.