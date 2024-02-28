«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Ноттингем Форест» с форой (0) за 2.43.

«Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в 1/8 финала Кубка Англии. Я склоняюсь к тому, что хозяева поля, несмотря на не такой высокий уровень, будут тут бороться до последнего и, вероятно, выбьют «красных дьяволов» из турнира.

«Ноттингем Форест» чередует разные результаты в последнее время. Клуб сумел обыграть «Вест Хэм» (2:0) с «Бристоль Сити» (2:1), но параллельно он проигрывал более трудным соперникам – 2:3 от «Ньюкасла» и 2:4 от «Астон Виллы». Хотя в обоих матчах «лесники» доставляли проблемы в обороне противникам, забивая им. В таблице АПЛ подопечные Нуну Санту идут рядом с зоной вылета, пока что немного отрываясь от неё. Но несколько неудач в ближайшее время могут опустить «Форест» ко дну таблицы.

У «Манчестер Юнайтед» дела в АПЛ идут намного лучше – с 44 очками клуб на шестой строчке, отставание от «Тоттенхэма» из зоны еврокубков составляет три очка. Правда, у «шпор» ещё есть матч в запасе. И разрыв между противниками мог бы быть ещё меньшим, но на выходных команда тен Хага проиграла «Фулхэму». Просто пассивный футбол показали «красные дьяволы» — соперник был намного активнее и опаснее. Но тут, конечно, не могло не сказаться отсутствие Хойлунда, который травмировался и выбыл на некоторое время. А ведь датчанин набрал хорошую форму и стабильно забивал.

Да, до встречи с «Фулхэмом» «МЮ» шёл на серии побед, благодаря чему и сумел подняться ближе к зоне еврокубков в АПЛ. Но сейчас я всё-таки больше верю в победу «Ноттингема». В игре с «Фулхэмом» команда тен Хага ничего внятного не показала, потеряв по итогу нужные очки. Не думаю, что за Кубок Англии будет команда очень сильно бороться – ей необходимо сконцентрироваться на АПЛ. «Лесники» сыграют намного активнее и победят тут. Не факт, что гости ещё и основным составом сыграют», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».