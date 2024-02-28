«Ноттингем» — «МЮ»: дата матча Кубка Англии, кто фаворит, какие прогнозы и ставки

28 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 2.04. Успех «лесников» оценён в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Аналитики уверены, что матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

В последних девяти встречах в чемпионате Англии «Ноттингем Форест» уступил «Борнмуту» (2:3), «Брентфорду» (2:3), «Арсеналу» (1:2), «Ньюкаслу» (2:3) и «Астон Вилле» (2:4). Вничью клуб сыграл с «Борнмутом» (1:1). Победил он «сорок» (3:1), как раз «Манчестер Юнайтед» (2:1) и «Вест Хэм» (2:0).

«Манчестер Юнайтед» в последних восьми турах в АПЛ, помимо «Ноттингем Форест», уступил только «Фулхэму» (1:2). Также он сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). Победили манкунианцы «Астон Виллу» (3:2 и 2:1), «Вулверхэмптон» (4:3), «Вест Хэм» (3:0) и «Лутон» (2:1).