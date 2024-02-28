«Ноттингем» — «МЮ»: прогноз Павла Погребняка на игру Кубка Англии 28 февраля

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка Англии «Ноттингем» — «МЮ».

Ставка: проход «Ноттингема» за 2.20.

«Ноттингем Форест» на 16-м месте в турнирной таблице и всего в четырёх очках от зоны вылета. Некогда расслабляться, самое время разгромить «Манчестер» на глазах своих фанатов. Кстати, «Ноттингем» в этом сезоне АПЛ уже обыгрывал дома «МЮ» со счётом 2:1. В Кубке со скрипом прошли «Бристоль Сити», но в последнем туре проиграли «Вилле». «Ноттингем Форест» — клуб с большой историей, и вот он, шанс напомнить о себе.

«МЮ» нестабилен, «красные дьяволы» могут как выиграть, так и потерпеть поражение, что и произошло в последнем матче против «Фулхэма». Это было первое поражение за последние семь игр, да ещё и на «Олд Траффорд». В чемпионате команда тен Хага вряд ли попадёт в Лигу чемпионов и сможет бороться только за Лигу Европы.

Пришло время решающих игр, битва будет знатная. Рискну и поставлю на хозяев. Моя ставка – проход «Ноттингем Форест» с коэффициент 2.20», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».