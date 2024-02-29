«Салават Юлаев» – «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Трактор».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.17.

«В Уфе возьмёт старт четвертьфинальная серия Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором».

Подопечные Виктора Козлова провели хорошую «регулярку». Фактически уфимские хоккеисты долгое время боролись за победу в своей Конференции. А в итоге стали третьими, набрав 90 очков и одержав 42 победы. Накануне плей-офф «салаватовцы» выиграли у себя дома у череповецкой «Северстали» 4:3. В той игре хет-трик сделал Иван Дроздов, а победную шайбу забросил Глеб Кузьмин.

За три последних сезона «Салават Юлаев» и «Трактор» дважды встречались в плей-офф, и по одному разу победили друг друга. А если говорить о прошлом сезоне, то его точно не хотят вспоминать в обеих станах. Уфимцы умудрились проиграть в первом же раунде «Адмиралу», а челябинцы и вовсе не вышли в плей-офф. А ещё эти команды соперничали в матчах на выбывание в сезоне 2017/2018 годов. И тогда «трактористы» были сильнее. Получается, что челябинский клуб имеет положительный опыт поединков с уфимцами.

В этой «регулярке» «Салават» выиграл у «Трактора» все четыре поединка – 5:3 и 4:0 ещё когда у руля челябинцев стоял Анвар Гатиятулин, и 4:3, 4:0 уже при Алексее Заварухине.

Атака «Салавата Юлаева» более мощная, чем у «Трактора». В равных составах уфимцы забрасывают больше и пропускают меньше, так что чисто статистически абсолютно все козыри (добавим сюда ещё и преимущество своего льда) находятся в руках у уфимцев. А вот «на бумаге» состав у челябинцев выглядит более внушительно. Но, как видим, в «регулярке» это помогло им занять только шестое место.

В прошлом плей-офф Виктор Козлов получил полезный опыт и сейчас будет применять его вместе со своими игроками. Хоккей у уфимцев более организованный и целостный. И серия начнётся с победы башкирского клуба», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».