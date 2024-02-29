«Атлетик» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на игру Кубка Испании 29 февраля

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка Испании «Атлетик» – «Атлетико».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

«Ответный матч полуфинала Кубка Испании. В первой встрече, напомню, команда из Бильбао победила в гостях с минимальным счётом, игра получилась достаточно интересная, с равными шансами, но сильнее тогда оказались гости. Как будет сейчас?

У мадридцев ничего не потеряно, нужно обязательно забивать. Для начала. Но, на мой взгляд, команда из Бильбао свой хороший шанс сыграть в главном матче уже не упустит. Тем более на своём стадионе, при своих болельщиках не проиграет. Давно команда не добиралась до финала. Вряд ли матч будет результативным, не удивлюсь, если на двоих забьют лишь один гол за 90 минут. Но почему-то мне кажется, что будет ничья. Нулевая.

Тот, кто из этой пары выйдет в финал, в итоге и возьмёт кубок. Ставлю на тотал меньше 2.5 гола в предстоящем матче», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».