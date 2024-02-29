«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Андрея Юртаева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» – «Трактор».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.97.

«На эту встречу я вам предлагаю брать победу «Салавата Юлаева», потому что эта команда очевидный фаворит, к тому же с вполне себе хорошим коэффициентом 1.97.

«Салават Юлаев» выиграл у «Трактора» все четыре матча в этом сезоне. Два из них «Салават» вообще выиграл всухую, поэтому я думаю, что ничего принципиально нового здесь не произойдёт.

У «Трактора» хороший набор игроков, прекрасные болельщики, и дома у себя «Трактор» способен выигрывать.

Но в целом «Салават Юлаев» сильнее, хороший вратарь. Ещё одна моя ставка – счёт в серии — 4-1», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».