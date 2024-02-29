«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Андрея Юртаева на матч Кубка Гагарина
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Хоккейный комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» – «Трактор».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.97.
«На эту встречу я вам предлагаю брать победу «Салавата Юлаева», потому что эта команда очевидный фаворит, к тому же с вполне себе хорошим коэффициентом 1.97.
«Салават Юлаев» выиграл у «Трактора» все четыре матча в этом сезоне. Два из них «Салават» вообще выиграл всухую, поэтому я думаю, что ничего принципиально нового здесь не произойдёт.
У «Трактора» хороший набор игроков, прекрасные болельщики, и дома у себя «Трактор» способен выигрывать.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Но в целом «Салават Юлаев» сильнее, хороший вратарь. Ещё одна моя ставка – счёт в серии — 4-1», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».
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