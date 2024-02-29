«Локомотив» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру первого раунда плей-офф КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – ЦСКА.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.35.

«В Ярославле между собой сыграют принципиальные соперники «Локомотив» и ЦСКА. Красно-синих не критиковал в этой регулярке только ленивый. За крайне неудачные результаты и нестабильную игру. И ведь вроде бы лидеры команды Сергея Фёдорова нападающие Михаил Григоренко и Константин Окулов, защитник и капитан Никита Нестеров показали высокую результативность. Но всё же каждый из них до своих лучших образцов пока явно не дотягивает. И придётся красно-синим доказывать, что то было не главное, а самое интересное начинается сейчас.

Получится ли это у армейцев? В регулярном чемпионате они стали шестыми, а железнодорожники – третьими. И в тот момент, когда подопечные Игоря Никитина ещё претендовали на большее, ЦСКА встречался с ними в Ярославле. Дело было 15 февраля, и «Локомотив» взял верх в овертайме 5:4. Игру тогда остановил Денис Алексеев. Он, как и все его партнёры, в строю. Лазарет ярославской команды вообще пуст. Впрочем, и у ЦСКА в списке травмированных только Марсель Ибрагимов.

Всем прекрасно известно, что ЦСКА регулярно побеждал «Локомотив» в плей-офф. Но то было, когда красно-синие были фаворитами. Сейчас же картина другая. Железнодорожники очень стабильно провели регулярный сезон, а стиль их игры очень подходит для игр на выбывание. И когда, если не сейчас, ярославцам устранять с пути своего, пожалуй, самого неудобного для себя соперника. Конечно же, сейчас. По игре они могут это сделать. А начинать надо с первого матча. И волжане его выиграют. «Локомотив» поведёт в этой серии», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».