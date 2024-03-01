«Авангард» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Лада».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.60.

«В Омске откроют свою четвертьфинальную серию Восточной конференции «Авангард» и тольяттинская «Лада».

Команда Михаила Кравца в минувшей регулярке сыграла на высоком уровне. До самой последней игры 68-матчевого марафона омичи претендовали на первое место в своей конференции. И всё же 92 очка и 43 победы тоже выглядят весьма внушительно. Ну а «Металлургу» сибиряки проиграли в той встрече 1:3. Шайбы Николая Прохоркина не хватило даже для овертайма. Теперь Рид Буше, Дамир Жафяров, Томаш Юрчо, Владимир Ткачёв, Дамир Шарипзянов и компания встретятся с «Ладой».

Ну а вернувшиеся в КХЛ тольяттинцы уже могут считать сезон для себя успешным. Седьмое место на Востоке — 78 очков и 32 победы. Накануне плей-офф подопечные Юрия Браташа обыграли в Нижнем Новгороде «Торпедо» 5:4 в овертайме, уступая 0:2 и 1:3.

Что ж, Данила Моисеев, Донат Стальнов, Егор Бабенко, Алексей Васильков, Евгений Калабушкин, Сергей Шумаков, Андрей Алтыбармакян, Георгий Солянников и их партнёры готовы потрепать нервы фавориту.

В очных встречах этого сезона «Лада» дважды обыгрывала грозных «ястребов». Причём в последний раз это случилось 22 февраля в Омске – 3:2 (ОТ). «Авангард», в свою очередь, тоже два раза побеждал «Ладу». И в стане сибиряков прекрасно понимают, с кем им предстоит сыграть.

Первая встреча серии останется за хозяевами. Они не позволят волжанам выиграть в Омске второй матч подряд», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».