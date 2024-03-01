«Авангард» — «Лада»: прогноз Павла Лысенкова на игру Кубка Гагарина

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Авангард» – «Лада».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 2.11.

«Авангарду» попалась вполне комфортная «Лада», которая лишь год выступает в КХЛ после возвращения. Да, крепкий орешек. Да, Тольятти играет в силовой и жёсткий хоккей, и там неплохой вратарь Подъяпольский. Но проходить «Ладу» можно и нужно.

Да-да, в этом чемпионате эти команды поделили победы: два – два. Причём «Лада» в последнем матче выиграла в Омске (3:2 ОТ), но там главный тренер хозяев Михаил Кравец зачем-то снял вратаря в дополнительное время – и получил шайбу в пустую рамку.

Так что это не показатель. А вот показательно, что «Авангард» обладает великолепным первым звеном: Владимир Ткачёв, Рид Буше, Райан Спунер, Дамир Шарипзянов – это не просто игроки, а элита КХЛ. Кроме того, вполне бодрое второе звено было сформировано перед дедлайном, и Дамир Жафяров, Николай Прохоркин, Томаш Юрчо только усилили команду.

В целом «Авангард» должен эту серию брать, всё остальное мы назовём большой сенсацией.

Я бы в этом матче взял кэф 2.11 на то, что «Авангард» победит с форой (-1.5), то есть с разницей от двух шайб», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».