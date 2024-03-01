«Металлург» — «Амур»: прогноз Павла Лысенкова на матч плей-офф КХЛ 1 марта

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Амур».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.81.

«Металлург» стал первым в Восточной конференции и теперь полетит в Хабаровск к «Амуру». По ходу регулярки команда Андрея Разина обычно обыгрывала «Амур», кроме внезапной одиночной феерии (6:7). Но хабаровчане накатили на финиш и теперь чувствуют кровь, как акулы.

С ними будет очень сложно, и учтите перелёт с Урала на Дальний Восток в 5500 км. А если летать туда придётся два раза за серию? В общем, если и верить в сенсации первого раунда, то они могут быть здесь.

Вообще же хорошо послушать мнение главного тренера «Адмирала» из Владивостока, и вот что Леонид Тамбиев сказал об «Амуре», против которого играл чаще других: «Я очень рад за «Амур», за их тренера Андрея Мартемьянова. Он проделал большую работу.

В клубе очень хорошо сработали по селекции, взяли больших, мужикастых, крепких ребят. Мартемьянов их направил, они выполняли его тренерские требования и задумки. «Амур» ровно прошёл чемпионат, за исключением одного отрезка. Это очень неудобная, неуступчивая команда. Таким в прошлом году был «Адмирал».

Мне кажется, что «Амур» ещё пошумит в плей-офф, лёгкой жизни ни одной команде не даст. Магнитогорск – фаворит. Но «Амур» — это управляемая команда, где в составе крепкие мужики. Ребята очень опытные, и они выдали этот сезон».

Я бы в этом матче взял кэф 1.81 на то, что в этом матче в основное время мы увидим тотал больше 4.5 шайбы», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».