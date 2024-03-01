«Ростов» – «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 1 марта

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Крылья Советов» в 19-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: первый гол — «Ростов» за 1.87.

«РПЛ возвращается с началом весны матчем «Ростов» — «Крылья Советов». На новеньком стадионе, на новеньком газоне стадиона «Ростов Арена» сыграют «Ростов» и «Крылья» в пятницу.

И мы помним, что «Крылья» в первом круге одержали победу со счетом 5:1. Очень болезненное поражение для команды Валерия Карпина, самое крупное в этом сезоне. Сейчас «Ростов» постарается взять реванш. Мы знаем, что «Ростов» дома по сравнению с матчами на выезде выглядит в домашних матчах куда убедительнее. Я думаю, что «Ростов» сразу в первой домашней игре постарается применить тот прессинг, который команда отработала на сборах. При хорошей поддержке своих болельщиков в Ростове-на-Дону «Ростов» постарается забить первым. У «Крыльев» остался костяк, практически все те же самые футболисты, что и в первой части сезона, но есть вопрос по Гарре. Готов или не готов он играть, будет ли вообще играть в этом матче?

Я думаю, что «Ростов» постарается сделать ставку на агрессивное начало и на первый гол в этом матче. Мой прогноз –«1-й гол в этом матче забьют хозяева, забьет «Ростов» за коэффициент 1,87», — приводит слова Генича «РБ Спорт».