«Дорогу молодым!»: спортивные игры на Всемирном фестивале молодёжи — 2024

С 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» пройдёт самое масштабное международное молодёжное событие, которое пройдёт в России — Всемирный фестиваль молодёжи. Он примет 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, спорта, образования, волонтёрства и благотворительности.

В Олимпийском парке будет создано специальное пространство: «Город молодёжи мира». Его центром станет Медальная площадь, которая на время мероприятия получит название «Душа России». Там расположатся кампусы крупных городов России. Всего пять павильонов: «Белгород», «Москва», «Нижний Новгород», «ЯНАО» и «Казань». В них пройдут образовательные и культурные мероприятия. Гости смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов. Для вечерней программы будут организованы концерты и ток-шоу.

Генеральными партнёрами ВФМ стали «Сбер», VK, госкорпорация «Росатом», ОАО «РЖД», группа «Аэрофлот», Российское общество «Знание» и другие.

В рамках Фестиваля АНО «Оргкомитет «Всемирные Игры Дружбы» реализует спортивную программу с участием общероссийских спортивных федераций по видам спорта: баскетбол (3х3), велосипедный спорт (ВМХ), кёрлинг, бокс, дзюдо, самбо, айкидо, ушу, муайтай, киокушинкай, танцевальный спорт, спортивное программирование, многоборье ГТО. Кроме того, в рамках фестиваля будет организован Дом Дружбы для гостей и участников фестиваля, пройдут пресс-конференции и мастер-классы.

Игры состоятся в соответствии с указом президента Российской Федерации и станут платформой для популяризации международных соревнований «Всемирные игры дружбы», намеченных на сентябрь 2024 года. Запланированные мероприятия станут не только платформой для продвижения «Всемирных игр дружбы», но и возможностью для молодых лидеров мира обмениваться опытом и идеями.

Компании FONBET и WINLINE присоединились к инициативе и внесли свой значительный вклад в успешную организацию спортивной части фестиваля. Поддержка таких крупных компаний, как FONBET и WINLINE — яркий пример внимания к развитию молодёжи и спорта. Фестиваль станет знаковым событием, отражающим важность молодых лидеров в различных областях и способствующим их взаимодействию на мировой арене.