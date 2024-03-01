СКА — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на игру Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» за 4.60.

«Нижегородская команда откровенно провалила концовку регулярки — семь поражений подряд. Включая два проигрыша от «Сочи». Команда Игоря Ларионова могла стать пятой или шестой, но в итоге заняла седьмую строчку в своей конференции. И теперь Сергей Гончарук, Николай Коваленко, Алексей Кручинин и их партнёры выйдут на первый матч серии с СКА, не чувствуя никакого давления. Терять нижегородцам точно уже нечего. Кстати, по ходу «гладкого» чемпионата «торпедовцы» дважды обыгрывали питерский клуб. Правда, у себя дома.

Ну а СКА не стал в концовке регулярки лезть из кожи вон, чтобы выиграть очередной Кубок Континента, шансы на который он упустил ещё до поражения от «Куньлуня».

В прошлом сезоне армейцы достаточно уверенно обыграли «Торпедо» во втором раунде Кубка Гагарина – 4-0. И сейчас вроде бы всё говорит за то, что Сергей Толчинский, Арсений Грицюк и компания должны брать верх. Но всё же сомнения есть. Почему СКА уступил в концовке первое место на Западе «Динамо»? Как можно было проиграть заключительный матч регулярки китайскому «Куньлунь Ред Стар» (2:3)? Да и «Торпедо» в этом сезоне питерцы дважды проигрывали. Пусть и в гостях. В общем не всё так просто и ясно. И первая игра серии это только подтвердит. Нижегородцы возьмут в ней верх», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».