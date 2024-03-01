СКА – «Торпедо»: прогноз Павла Лысенкова на первый матч серии плей-офф КХЛ

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Торпедо».

Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 3.10.

«СКА должен быть счастлив тому, что ему в первом раунде попался «Торпедо». На финише регулярки команда Игоря Ларионова выдала серию из семи поражений. А перед этим были две победы, которые прервали серию из еще пяти поражений. То есть «Торпедо» сейчас напоминает сбитый самолет. При этом СКА переехал на новую арену, где собирается по 21 тысяче болельщиков. Там невероятно глубокий состав и команда на ходу.

Что же делать «Торпедо» в такой ситуации? Ларионов устроил команде психологическую встряску, когда убрал из состава ветерана Алексея Кручинина, который в последних 12 матчах набрал лишь 3 (1+2) очка.

Серию поражений Ларионов связывает в том числе и с тем, что ветераны не дают нужный результат. А если учесть еще и то, что Игорь Николаевич убрал из состава возрастного защитника Антона Сизова, можно сказать одно: «Профессор» жестит.

В целом «Торпедо» обладает не только молодым составом, но и там бюджет не впечатляет – команда в Питер добиралась в обычных купе, ужиная на ходу. Совсем не сравнить со СКА, где организация дела поставлена как в клубах НХЛ.

Я бы в этом матче взял кэф 3,10 на то, что СКА победит в основное время, при этом общий тотал составит больше 5,5 шайбы», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».