«Сельта» – «Альмерия»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Примеры «Сельта» – «Альмерия».

Ставка: победа «Сельты» за 1.86.

«Встречаются две команды, занимающие соседние места в турнирной таблице – «Альмерия» на 20 месте, а «Сельта» чуть повыше — на 17-й позиции. Для «Сельты» очень важная игра – есть хорошая возможность оторваться от 18-го места, которое отправляет неудачников в низший дивизион чемпионата Испании.

«Альмерия» пусть и играет дома, тем не менее, уже потеряла практически все шансы на спасение в элитном испанском дивизионе. Не шутка ли, в этом чемпионате команда не побеждала ни разу, проиграв 17 матчей из 26. В ее активе лишь девять набранных очков из 78 (!) возможных. Но несмотря на все это, три последних матча чемпионата команда не проиграла, сыграв вничью дома против «Атлетика» из Бильбао (0:0), «Атлетико» из Мадрида (2:2) и в гостях против «Гранады» (1:1).

На поле «Альмерии» очные матчи с «Сельтой» проходят сверхрезультативно: за пять последних игр забито 23 гола, причем меньше четырех за игру не забивалось ни разу. «Сельта» должна брать три очка, а сам матч вновь порадует результативностью. Отличная возможность оторваться от зоны вылета. Победа «Сельты», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».